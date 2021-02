Später Cortina-Beginn ruft Erinnerungen an Morioka 1993 wach

Die 46. Alpinen Skiweltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo beginnen nach den Verschiebungen vom Montag und Dienstag erst frühestens am Donnerstag und befinden sich aufgrund dieses historisch späten Starts unter enormen Zeitdruck. Auch deshalb, weil das WM-Programm aufgrund der erstmaligen Austragung von Parallel-Einzelrennen mit insgesamt 13 Entscheidungen so umfangreich wie noch nie ist.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Schlechtwetter bringt die Cortina-WM unter Zeitdruck