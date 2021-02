Die WM rückt nahe, am Montag geht es in Cortina schon um die ersten Medaillen - für die Damen zumindest. Das ist jetzt an sich die Zeit, wo man sich als Rennfahrer schon gerne als Teil des WM-Teams sehen würde. Denn, um das zu unterstreichen: Ja, der Platz bei der WM ist das große Ziel jedes Rennfahrers, es ist das große Ziel der Saison - und in Österreich muss man dafür im Normalfall davor schon Großes geleistet haben. Rein sportlich ...