Titel-Anwärterin Goggia verpasst Heim-WM nach Sturz

Das italienische Alpin-Team muss eine Woche vor Beginn der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo einen schmerzlichen Verlust verdauen. Weltcup-Seriensiegerin Sofia Goggia zog sich am Sonntag auf einer Nebenpiste in Garmisch-Partenkirchen eine Fraktur des seitlichen Schienbeinkopfes im rechten Kniegelenk zu und wird mehrere Wochen ausfallen. Das gab der italienische Skiverband (FISI) am Sonntagabend nach Untersuchungen bei Ärzten in Mailand bekannt.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO WM-Topfavoritin Goggia fällt verletzt aus (Archivbild)