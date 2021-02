Verletzte WM-Favoritin Goggia untröstlich: "Das killt mich"

Die italienische Skirennfahrerin Sofia Goggia hadert nach wie vor sehr mit ihrem verletzungsbedingten Ausfall für die Heim-WM in Cortina d'Ampezzo. "Irgendwann werde ich sicher etwas Positives aus der Situation ziehen, aber noch bin ich nicht so weit", berichtete die 28-Jährige am Mittwoch in einer Video-Pressekonferenz unter Tränen.

SN/APA (KEYSTONE) Verletzte Sofia Goggia leidet unter WM-Aus