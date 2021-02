Verletzungsdramen um Damen-Abfahrtsteam: Wie sich ein Team auflöste

Noch vor wenigen Jahren hatte Österreich die beste Abfahrtsmannschaft bei den Damen - doch diese hat sich durch Verletzungen fast komplett aufgelöst.

In die WM-Entscheidung in der Damen-Abfahrt am Samstag (11 Uhr) in Cortina gehen die Österreicherinnen wohl nur als krasse Außenseiterinnen. Teamchef Christian Mitter nominierte nach dem Abschlusstraining Tamara Tippler, Christine Scheyer, Mirjam Puchner und Ramona Siebenhofer für das Rennen. Zumindest eines hat sich die Führung erspart: Kopfschmerzen bei der Entscheidung, wer zum Zug kommt.

Das wäre vor wenigen Jahren noch anders gewesen - und wenn man über die Verletzungsflut im Skirennsport spricht, dann darf die (Leidens-)Geschichte der ÖSV-Damenmannschaft ...