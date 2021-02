Nicht Marco Schwarz, sondern sein Kärntner Landsmann Adrian Pertl holt Slalom-Medaille.

Es war eine WM, bei der dem ÖSV fast alles aufgegangen ist - aber eben nur fast. Just in der Disziplin, in der das Gold am wahrscheinlichsten erschien und man mit Marco Schwarz, Manuel Feller und Michael Matt drei heiße Eisen im Feuer hatte, gab es "nur" Silber und das durch den vierten Mann im Bunde: Den 23-jährigen Kärntner Adrian Pertl. Der bekam erst am Donnerstag nach Trainerentscheid den Vorzug gegenüber Fabio Gstrein - und wurde zur Sensation des Tages.

