Wer darf nach Cortina? Weiter Zittern um WM-Tickets

Während Lara Gut-Behrami dem Skiweltcup ihren Stempel aufdrückt, muss Mirjam Puchner nach einem verpatzten Super-G in Garmisch nun in der Abfahrt auf einen WM-Startplatz hoffen. Als einzige Salzburgerin.

Auch im letzten Damenrennen im Skiweltcup vor der WM in Cortina d'Ampezzo hat sich mit Lara Gut-Behrami die klare Favoritin in Szene gesetzt, jedoch keine weitere Österreicherin für einen WM-Startplatz. Die Schweizerin gewann in Garmisch-Partenkirchen den vierten Super G in Serie vor Petra Vlhová und Tamara Tippler. Hinter der Steirerin, aktuell die klare Nummer eins im ÖSV-Speedteam, müssen einige zittern, ob sie beim am Montag beginnenden Saisonhöhepunkt dabei sind. Unter ihnen auch die Salzburgerin Mirjam Puchner.

"Am Samstag ...