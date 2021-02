Wetter stürzt die Ski-WM ins Chaos

Als wäre Corona nicht genug: Die Ski-WM in Cortina begann Montag mit einem wegen Lawinengefahr gesperrten Berg und zwei Absagen. Die Damen eröffnen mit Super G.

Viel war vor der WM in Cortina wegen möglicher Probleme spekuliert worden, doch die haben sich meist um Corona und Schutzmaßnahmen gedreht. Dass bei einer WM immer noch das Wetter die wichtigste Rolle spielt, das war lange Zeit nicht im Fokus - doch schon Tag eins der alpinen WM hat alles umgedreht: Erst musste die alpine Kombination der Damen, mit der am Montag alles losgehen hätte sollen, abgesagt werden, dann konnten wegen der Lawinengefahr nicht einmal die Super-G-Strecken besichtigt werden. Montagabend kam es dann gleich doppelt dick: Weil man angesichts der massiven Schneefälle der letzten Tage zwei Strecken nicht freiräumen konnte, folgte gleich die nächste Absage: Der Super G der Herren wurde auf Donnerstag verschoben, am Dienstag heißt es "Ladies first". Auch so wird das Programm recht dicht: Denn die Herren haben Mittwoch noch die alpine Kombination und müssten spätestens ab Freitag auf der neuen Abfahrtsstrecke "Vertigine" (Vertikale) mit dem Training beginnen - denn die völlig neue Abfahrtsstrecke ist von den Herren noch nie gefahren worden. "Die Entscheidung ist richtig, ein Rennen wäre nicht möglich gewesen. Die Wetterprognosen sind ab Donnerstag gut, wir alle wollen gute Bedingungen bei einer WM-Entscheidung haben", meinte Cheftrainer Andreas Puelacher.

Damit beginnt die WM passend auf dem Abfahrtsklassiker Tofana, wo die logische Favoritin Lara Gut-Behrami heißt. Die Schweizerin gewann im Winter bereits vier Super G und wirkt in der Form ihres Lebens - und dann kam ihr mit Sofia Goggia (verletzt) noch ihre größte Rivalin abhanden.

Eine Läuferin steht im ÖSV-Aufgebot, für die das heutige WM-Debüt an sich bereits ein Erfolg ist: Die 26-jährige Vorarlbergerin Ariane Rädler hat in ihrer Karriere schon vier Kreuzbandrisse erlitten, die letzten beiden in den Jahren 2018 und 2019. "Ich habe oft an Rücktritt gedacht, aber es war immer mein Traum, bei einer WM an den Start gehen zu dürfen." Auch das sind mittlerweile Siege im Skisport.

Quelle: SN