Zehnte WM-Medaille für Shiffrin, aber wieder nicht RTL-Gold

Auch wenn der Tag für die US-Skidamen nicht ganz nach Wunsch verlief, haben Mikaela Shiffrin und Nina O'Brien die Geschichte des WM-Riesentorlaufs in Cortina maßgeblich mitgeprägt. Die trotz hoher Startnummer 19 Halbzeit-Zweite O'Brien warf in der Entscheidung mit einem Fehler den möglichen Außenseiter-Sieg weg. Shiffrin verpasste in der engsten WM-RTL-Entscheidung ihr erhofftes Riesentorlauf-Gold hauchdünn, sicherte sich mit Silber aber ihr schon zehntes WM-Edelmetall.

Mit sechs Goldenen sowie je zwei Silber- und Bronzemedaillen rangiert die 25-Jährige aus Colorado in der ewigen Bilanz hinter der Deutschen Christl Cranz (15 Gesamt - 12 Gold/3 Silber/0 Bronze), Marielle Goitschel aus Frankreich (11 - 7/4/0) sowie der Schwedin Anja Pärson (13 - 7/2/4) weiterhin auf Platz vier. Samstag im Slalom kann die in Cortina nun über einen kompletten Medaillensatz verfügende Shiffrin nach Gold in der Kombi, Silber im Riesentorlauf und Bronze im Super-G mit einem weiteren Sieg zumindest hinsichtlich Gold aufschließen.

Mit RTL-Silber ließ die im Vorjahr vom unerwarteten Tod ihres Vaters zurückgeworfene Shiffrin am Donnerstag freilich auch die Gelegenheit sausen, als erst vierte Skirennläuferin neben Goitschel, Pärson und der Slowenin Tina Maze WM-Gold in vier verschiedenen Disziplinen zu gewinnen. Shiffrin ist im Riesentorlauf zwar Olympiasiegerin, WM-Gold hat sie bisher aber "nur" in Slalom (4), Super-G (1) und Kombi (1) gewonnen. Im RTL wurde sie 2017 in St. Moritz ebenfalls Vizeweltmeisterin, 2019 in Aare Dritte. Damit bleiben Andrea Mead Lawrence (1952) und Diann Roffe-Steinrotter (1985) die einzigen zwei US-Riesentorlauf-Weltmeisterinnen.