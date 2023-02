Abfahrtsweltmeisterin Flury: "Ich fühle mich noch immer wie im Film"

Die Außenseiterin Jasmine Flury holt sensationell mit Startnummer 2 Abfahrtsgold bei den Damen. Die ÖSV-Damen überraschten.

Es war die Stunde der Außenseiterinnen: Die Schweizerin Jasmine Flury gewann Samstag die Abfahrt der Damen sensationell vor Nina Ortlieb und konnte es einen Tag später immer noch nicht glauben. "Es fühlt sich alles noch wie im Film an." Sie habe bei ihren Kolleginnen gesehen, was Gold alles in einer Karriere bewirken können.

Dass die Nummer 2 am Ende ganz oben stand, das kam aber nicht ganz zufällig. Die Trainer wiesen schon im Vorfeld auf eine Eigenheit der ...