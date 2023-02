Auslauf-Nummer Kombination ist die nächste ÖSV-Hoffnung

Mit Olympiasieger Johannes Strolz und Titelverteidiger Marco Schwarz geht der ÖSV in die vielleicht letzte WM-Kombination der Historie.

Wenn man mit einem aktuellen Olympiasieger und dem regierenden Weltmeister in eine WM-Entscheidung geht, dann ist man eigentlich eine Großmacht in dieser Disziplin. Doch nicht einmal diese Rechnung gilt in der WM-Kombi der Herren am heutigen Dienstag in Courchevel. Denn die Kombi ist quasi ein Auslaufmodell im Skisport, das es so im Weltcup gar nicht mehr gibt. Weil es auch keine Rennen gibt, gibt es andererseits auch kaum eine Disziplin, die so offen für Überraschungen ist - sofern man ein ...