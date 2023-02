Brennsteiner vor erstem WM-Einsatz: "Auf so einem Hang funktioniert dieser Bewerb"

Die WM geht mit dem Teambewerb weiter - Olympiasieger Stefan Brennsteiner erklärt, warum der hier besser aussieht als andernorts.

Es fühlt sich fast wie ein Neustart der WM an: Nach der ersten Woche, die den Speedfahrern gehört hat, übernehmen nun die Techniker in Méribel und Courchevel. Nach dem montägigen Ruhetag, den die meisten genutzt haben, um sich mit den Schneeverhältnissen anzufreunden, geht es am Dienstag mit dem Teambewerb weiter. Normal eine "Wundertüte", in diesem Fall aber ein richtig guter Bewerb, wie Stefan Brennsteiner, der mit der Mannschaft 2022 in Peking Olympiasieger wurde, erklärt. "Auf so einem Hang funktioniert der ...