Die Geburt des Abfahrers Marco Schwarz

0,04 Sekunden fehlten Schwarz in seiner zweiten Abfahrt auf Bronze - den Weg wird er weitergehen.

Er war eigentlich die Sensation des Rennens, doch ganz am Ende konnte er sich gar nicht darüber freuen: In seiner erst zweiten Spezial-Abfahrt in seiner Karriere hat der Kärntner Marco Schwarz Sonntag bei der WM-Entscheidung Bronze um vier Hundertstelsekunden verpasst. "In jeder Weltcup-Abfahrt würde ich das Resultat sofort nehmen, bei der WM ist ein vierter Rang immer zäh", meinte der Kärntner, der auf der Piste "L'Éclipse" zum unbedankten Helden wurde: In der Kombi war er klar auf Goldkurs, ehe es ...