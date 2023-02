Er verdankt den Titel einem Weltstar

Der Kanadier James Crawford holt sich den WM-Titel im Super G - und was Eishockey-Weltstar Connor McDavid damit zu tun hat. Marco Schwarz hadert wie schon in der Kombination mit dem drittletzten Tor.

Marco Odermatt oder Aleksander Aamodt Kilde - das war die Frage vor diesem WM-Super G. Doch die Antwort lautete: James Crawford. Der lieferte eine logische Begründung für den Titel: "Der Schnee ist sehr ähnlich dem in Kanada, den bin ich seit meiner Jugend gewohnt." Der 25-jährige Kanadier hatte nach einer entfesselten Fahrt am Ende 0,01 Sekunden oder 27 Zentimeter Vorsprung auf Kilde und reiht sich damit in eine lange Liste von Überraschungs-Weltmeistern ein. Oder doch nicht? Zumindest für die direkten ...