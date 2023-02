James Crawford - er verdankt den Titel einem Weltstar

Der Kanadier James Crawford holt sich den WM-Titel im Super G - und was Eishockey-Weltstar Connor McDavid damit zu tun hat. Marco Schwarz hadert wie schon in der Kombination mit dem drittletzten Tor.

Marco Odermatt oder Aleksander Aamodt Kilde - das war die Frage vor diesem WM-Super-G. Doch die Antwort lautete: James Crawford. Der lieferte eine logische Begründung für den Titel: "Der Schnee ist sehr ähnlich dem in Kanada, den bin ich seit meiner Jugend gewohnt." Der 25-jährige Kanadier hatte nach einer entfesselten Fahrt am Ende 0,01 Sekunden oder 27 Zentimeter Vorsprung auf Kilde und reiht sich damit in eine lange Liste von Überraschungsweltmeistern ein. Oder doch nicht? Zumindest für die direkten Konkurrenten war sein Sieg keine Überraschung. "Er fährt die ganze Saison schon sehr stark und hat es heute richtig verdient. Überraschungssieger ist das sicher keiner", meinte Vincent Kriechmayr anerkennend. "Und James ist ein guter Typ noch dazu."

Das österreichische Team lieferte am Tag der WM-Entscheidung zwar solide ab, aber die Plätze fünf (Raphael Haaser) bis fünfzehn sind halt bei der WM genau die falschen Platzierungen. Kriechmayr beendete seine erste Titelverteidigung auf Rang zwölf und wusste, woran es lag. "Ich bin eine zu direkte Linie gefahren, so kann man keinen Super G auf der Welt gewinnen." Für die sonntägige WM-Abfahrt nahm er durchwegs positive Dinge mit. "Ich mag den Hang, ich mag den Schnee", meinte Kriechmayr. Ob er beide Abschlusstrainings (Freitag und Samstag) bestreiten wird, will er noch mit den Trainern besprechen. "Kraft ist da, der Super G war ja nicht so lang."

Das war in der Tat überraschend, denn mit rund 65 Fahrsekunden war es bis dato sogar der kürzeste Super G der Saison. "Da ist es halt verdammt schwer, schnell zu sein, denn da darf man sich nicht den kleinsten Fehler erlauben", meinte Raphael Haaser, der auf Rang fünf der beste Österreicher war. Noch mehr wäre für Marco Schwarz (6.) möglich gewesen, doch drei Tore vor dem Ziel wurde er wie schon im Kombislalom auf einer Bodenwelle ausgehoben und vergab so die sichere Medaille. "Im Endeffekt hatte ich noch richtig Glück, denn das hätte auch böse ausgehen können", meinte Schwarz, der sich dennoch über das beste Super-G-Resultat der Karriere freuen durfte.

Die Streckenlänge hat auch die Taktik des Favoriten im letzten Moment verändert. "Der Lauf war so kurz, dass ich noch mehr riskieren musste", meinte Marco Odermatt. "Dabei habe ich die letzten Rennen gemerkt, dass ich schneller bin, wenn ich ein Prozent weniger riskiere." Am Ende blieb dem Saisondominator nur der ungeliebte vierte Platz. Nachdem Odermatt nicht stechen konnte, schien der Weg frei für Kilde - doch dem fehlte ein Wimpernschlag zu Gold. "Ich bin superzufrieden mit meiner ersten WM-Medaille, das war die letzten Jahre schon eine Last", meinte Kilde, der aber auch anführte: "In Gold würde sie noch schöner strahlen."

So strahlte am Ende des Tages einer, der fast in einem anderen Sport groß geworden wäre. Bis zu seinem 14. Lebensjahr spielte James Crawford in seiner Heimatstadt Toronto Eishockey - in einer Nachwuchsmannschaft mit dem heutigen NHL-Superstar Connor McDavid. "Er war so viele Klassen besser als alle anderen, da habe ich mich für den Skisport entschieden", erzählte Crawford. Eine gute Wahl.