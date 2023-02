Ski-WM in Courchevel/Méribel live: Parallel-Riesenslalom der Damen

Nach dem Parallel-Teambewerb gehen bei der alpinen Ski-WM in Courchevel und Méribel am Mittwoch die Einzelbewerbe im Parallel-Riesenslalom in Szene. Verfolgen Sie den Bewerb der Damen ab 12 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures ÖSV-Hoffnung Franziska Gritsch