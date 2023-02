Zum Abschluss der alpinen Ski-WM in Courchevel und Méribel findet am Sonntag der Slalom der Herren statt. An wen gehen die letzten WM-Medaillen? Der erste Durchgang startet um 10 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13 Uhr. Verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

SN/gepa Sichert sich Johannes Strolz nach seiner Silbermedaille bei Olympia auch bei der WM Edelmetall?