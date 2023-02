Nina Ortlieb: Silber war nach 19 Operationen Belohnung

Dass Nina Ortlieb bei der Damenabfahrt von Méribel überhaupt am Start gestanden ist, das fällt unter die Rubrik Skiwunder. "Ich kann so schlecht lügen", meinte die 26-Jährige auf die Frage, ob es wirklich 18 Operationen gewesen seien in ihrem Leben, und antwortete: "Es waren 19." Bei der letzten erst vor wenigen Tagen nach dem Sturz in Cortina wurden erst am Donnerstag noch Fäden entfernt. "Aber", sagte Ortlieb mit einem Lächeln, "es war die kürzeste Operation meines Lebens, in elf Minuten war alles vorbei."

Tatsächlich stand niemand so oft wieder auf wie sie. 2021 zog sie sich einen Totalschaden im rechten Knie zu - Kreuzband, Innenband, Außenmeniskus und Patellasehne gerissen. Diesen Winter begann sie mit einem zweiten Platz in Lake Louise, der ihr in Méribel die Qualifikation ersparte, doch dann stürzte sie in Cortina, zog sich neben einem Hüfthämatom auch eine Gehirnerschütterung zu. "Es war lange nicht klar, ob ich hier dabei sein kann, wir haben erst vor einer Woche entschieden", erklärt sie. Die Entscheidung war goldrichtig - Silber ist der Lohn. "Es ist Entschädigung, Belohnung und Bestätigung", erklärt Ortlieb. Dass es just in Frankreich, dort, wo Papa Patrick 1992 Olympiasieger wurde, geklappt hat, ist ein besonderer Aspekt für die Viertelfranzösin. "Mein Opa Guy ist aus dem Elsass, kam als Koch auf den Arlberg - wir haben bis heute noch seine Spezialitäten auf der Karte", erzählt Ortlieb über das Familienhotel in Lech. "Mein Französisch reicht aber nur zum Bestellen." Das größte Problem von Ortlieb sei, lockerzulassen, sagt sie selbst. "Ich würde mir wünschen, dass ich es mir ein bisschen leichter machen könnte", sagt sie - weiß aber, dass es beim Feiern "Ersatz" gibt: "Das übernimmt meistens meine Schwester Laura."