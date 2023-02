Raschner, Pertl und Gritsch bei Ski-WM im Parallel-Finale

In der Qualifikation für den Einzel-Parallelbewerb haben die ÖSV-Läufer Dominik Raschner und Adrian Pertl jeweils die Bestzeit erzielt. Daneben sicherte sich am Dienstag bei den Frauen Franziska Gritsch die Teilnahme am Hauptbewerb (Mittwoch 12.00 Uhr/live ORF 1). Auf der Strecke blieben Titelverteidigerin Katharina Liensberger, Ricarda Haaser, Katharina Huber, Fabio Gstrein sowie die ausgeschiedenen Julia Scheib und Stefan Brennsteiner, der in Courchevel stürzte.

SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Dominik Raschner in der Parallel-Qualifikation mit Bestzeit