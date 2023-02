"Reha-Management": Wie der ÖSV mit Verletzungen umgeht

Jan Greisinger, Ex-Physiotherapeut von Hermann Maier, fungiert als Schaltstelle des Netzwerks für Ärzte und Olympiazentren.

Verletzungen sind im Skisport - leider - an der Tagesordnung. So auch bei Ricarda Haaser, die sich bei ihrem Einfädler am Knie verletzte, kaum auftreten konnte. Und jede Verletzung ist, sollte sich bei der ersten Abklärung vom Teamarzt beim Rennen ein Abklärungsbedarf herauskristallisieren, ein Fall für Jan Greisinger. Der Zillertaler ist kein Unbekannter, war zehn Jahre als Physiotherapeut selbst mit im Weltcup unterwegs; und zwar in der glorreichen Zeit von Hermann Maier, Stephan Eberharter, Hans Knauß und Co. Und weil ...