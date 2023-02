Ski-WM in Courchevel/Méribel: Haaser holt Bronze in der Kombination - Gold an Brignone

Österreichs so scharf kritisiertes Damen-Team startet mit einer völlig unerwarteten Medaille in die WM - Shiffrins Ausfall macht Weg frei für Brignone und erstes Kombi-Gold für Italien.

Von wegen Kombination, von wegen chancenlos, von wegen Gold-Tipp Shiffrin: Die alpine Kombination der Damen, mit der die 48. Ski-Weltmeisterschaften in Méribel los gegangen sind, hatte es gleich in sich. Die turmhohe Favoritin Mikaela Shiffrin schied im Slalom aus, womit böse Erinnerungen an Olympia in Peking 2022, wo sie medaillenlos blieb, wach geworden sind. Damit war der Weg frei für die Italienerin Frederica Brignone, die mit 1,62 Sekunden Vorsprung das erste Gold für Italien in der Damen-Kombi überhaupt holte.

Österreichs Damen-Team lieferte hingegen eine faustdicke Überraschung ab: Ricarda Haaser holte mit Rang drei gleich die erste Medaille für Österreich und setzte sich damit in einem engen Dreikampf gegen ihre direkten Teamkolleginnen Ramona Siebenhofer (4.) und Franziska Gritsch (5.) durch. Drei Österreicherinnen unter den Top 5, das war wohl die Sensation schlechthin.

Mit der die Läuferinnen unterschiedlich umgegangen sind. Denn just die größte Außenseiterin gewann die Medaille, Siebenhofer und Gritsch vergaben Edelmetall denkbar knapp. Vor allem für Siebenhofer wiederholte sich eine böse Geschichte: Sie war nun zum zweiten Mal WM-Vierte und war davor auch schon drei Mal WM-Fünfte. "Heute ist es nicht ganz so knapp, aber das macht es auch nicht besser. Jetzt stehe ich wieder da und bin Vierte", meinte sie nachdem die Tränen getrocknet waren. "Heulen bringt auch nichts, jetzt heißt es nach vorne schauen und weitermachen." Erstaunlich cool ging Gritsch mit Rang fünf um, dabei hatte sie nach einem für ihre Verhältnisse sensationellen Super G (7.) alle Trümpfe in der Hand. Doch die Slalom-Spezialistin verbremste just den Slalom, verlor alleine da 1,6 Sekunden auf die Schweizerin Wendy Holdener, die sich mit Slalom-Bestzeit Silber holte. "Ich bin schon am Start nicht richtig auf Zug gekommen , da wird es dann schwierig den Ski freizugeben." Da sie keine Einsätze in den Speedbewerben hat, wird sie nun zum Training ins Fassatal (ITA) reisen und dort mit den Trainern entscheiden, welche Rennen sie weiterhin bestreiten wird.

SN/APA/AFP/JEFF PACHOUD Jubel beim ÖSV über die erste Medaille für Österreich bei dieser WM.

Den Weg zum Titel ebnete sich Brignone mit einer überragenden Super-G-Bestzeit, mit der sie Shiffrin unter Druck gesetzt hat. Shiffrin schied wenige Tore vor dem Ziel aus, weil sie deutlich das Tempo verschärft hatet. Für Brignone eine späte Genugtuung. "Alles was mir in meiner langen Karriere noch gefehlt hat, war WM-Gold", meinte die 32-Jährige.

So spannend die Entscheidung an der Spitze war, so wenig erbaulich war der Verlauf dahinter. Gleich acht Abfahrerinnen wie Lara Gut-Behrami (Zweite nach dem Super G) verzichteten auf den Slalom-Teil - es sind letztlich auch die Athletinnen selbst, die der Kombination ihren Stellenwert rauben. Cornelia Hütter war nach Erkrankung mit den Kräften am Ende und muss auf eine Regeneration bis Mittwoch hoffen.

