Mehr als nur die nächste Medaille

Das Damen-Speedteam des ÖSV hat bei der WM-Abfahrt einen couragierten Auftritt hingelegt, vor dem man den Hut ziehen muss.

Der Medaillenregen für Österreich geht bei der alpinen Ski-WM weiter: Nina Ortlieb holte am Samstag in der Abfahrt schon die fünfte Medaille für Österreich und das zuvor medial so zerzauste Damen-Team hat damit in jedem Bewerb bisher gestochen.

Doch dieses Ergebnis der Abfahrt verdient dennoch eine besondere Beachtung: Mit Ortlieb, Conny Hütter und Mirjam Puchner lagen drei ÖSV-Läuferinnen unter den Top 4, die in ihren Karrieren schwere und auch schmerzhafte Rückschläge und Verletzungen hinnehmen mussten, und zusammengerechnet eigentlich ...