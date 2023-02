WM-Bilanz: Besser als erwartet, auch wenn Gold (noch) fehlt

Die Hoffnung auf eine Medaille oder zumindest eine Trendwende war zwar nur klein, aber zumindest man hat sich im Vorfeld selbst viel Mut gemacht. Nur: Österreichs Damen-Team konnte der veritablen Technik-Krise nicht davon fahren. Am Ende gab es lange Gesichter und Erklärungsversuche, die deutlicher ausfielen als alle Analysen von außen. "In einer Mischung aus Verzweiflung und Ratlosigkeit" steckte nach eigene Worten Katharina Huber, ihre Landsfrau Katharina Truppe ortete einen von Beginn an verkorksten Winter. "Es ist schon in Levi schlecht ...