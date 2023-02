Hut ab, wie Marco Odermatt abgeliefert hat

Hut ab vor Marco Odermatt, aber auch vor den Leistungen des ÖSV-Teams in der ersten Woche. Odermatt war die ganze Saison in Schlagdistanz, war immer am ersten Sieg dran, aber am Sonntag hat alles gepasst. In so einer WM-Entscheidung den ersten Abfahrtssieg zu liefern, das zeichnet eben auch einen großartigen Abfahrer aus. An diesem Wochenende müssen sich die ÖSV-Athleten gleich dreifach ärgern, drei Mal "Blech" in zwei Rennen durch Conny Hütter, Mirjam Puchner und dann durch Marco Schwarz sind bitter. ...