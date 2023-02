Tête-à-tête: Als die Steirische das Alphorn schlug

Das ist quasi die Höchststrafe: Statt Lara Gut feierte Mittwoch Conny Hütter im "Schweizer Haus" in Méribel ihre Medaille.

Es ist eine lange und vor allem recht wechselvolle Beziehung: Das Verhältnis zwischen den beiden Ski-Großmächten Österreich und Schweiz war nicht immer ganz friktionsfrei. Wir erinnern uns ganz dunkel an eine WM im Schweizer Crans Montana, wo Österreich nach dem Wunderwachs gesucht und die Schweiz Gold in Serie gefunden hat, was zu einer Blüte an Österreicher-Witzen geführt hat. Das ist Schnee von gestern, heute kämpfen beide Verbände mit Klimawandel und gegen FIS-Präsident Johan Eliasch, was zu einer ungeahnten Romanze führt. ...