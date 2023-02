Tete-a-tete aus Meribel: Warum die Stimmung im Pressezentrum so unterkühlt ist

Wo 1992 um Olympiagold im Eishockey gespielt wurde, ist jetzt das WM-Pressezentrum. Leider hat man das Eis nicht abgetaut.

Ein Rundgang durch Méribel könnte heimische Immobilienanbieter noch so richtig inspirieren. Statt Boutiquen, Sportshops oder Bierkneipen wie etwa in Sölden, Ischgl und St. Anton reiht sich hier ein Immobilienbüro an das andere - und in der Mitte der Fußgängerzone sitzt praktischerweise gleich der örtliche Notar. Zumindest wer 3,5 Millionen Euro für ein Drei-Zimmer-Appartement übrig hat, erlebt hier einen Aufenthalt der kurzen Wege.

Ansonsten erinnert hier vieles noch an Olympia. Seilbahn, Park, Eisstadion, alles führt Olympia im Namen. 1992 ...