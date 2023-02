Tête-à-tête: Diese Drohnen-Bilder waren die wahre Entdeckung der WM - und mittendrin ein Salzburger

Skiübertragungen werden künftig anders aussehen - dank der bis zu 170 km/h schnellen Renndrohne, die von dem Salzburger Daniel Ausweger gesteuert wird.

In den Fünfziger Jahren begann der ORF mit der Pionierleistung einer Live-Übertragung eines Ski-Rennens aus Kitzbühel. Seit nahezu 70 Jahren ist die Herausforderung die gleiche: Wie kann man Tempo und Dynamik eines Ski-Rennen in Bilder fassen? Eine Idee war der Einsatz von Drohnen - bis im Dezember 2015 eine 25 kg schwere Drohne in Madonna beinahe Marcel Hirscher erschlagen hätte.

Danach wurden Drohnen aus dem Weltcup verbannt, bis zu einem Neustart im Vorjahr in Kitzbühel. Die neuen Drohnen ...