Und täglich grüßt das Murmeltier - Blechserie im ÖSV geht weiter, die Sehnsucht nach Gold auch

Marco Schwarz holt die siebte WM-Medaille für Österreich, Stefan Brennsteiner auch schon das siebte "Blech" - und Gold fehlt vor dem Schlusswochenende mit Slalom nach wie vor.

Marco Schwarz konnte und wollte aus seinem Herzen erst gar keine Mördergrube machen. "Es war ein super Rennen, aber wenn man als Führender in die Entscheidung geht, dann will man am Ende auch ganz oben stehen", meinte der Kärntner nach Rang drei in der WM-Entscheidung im Riesentorlauf. Der Titel ging an Marco Odermatt vor seinem Schweizer Landsmann Loïc Meillard - dahinter folgte das Österreicher-Duo mit Schwarz und Stefan Brennsteiner (4.).

Direkt vorwerfen konnte sich Schwarz nichts. "Ich habe ...