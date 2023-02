Von der Ski-WM zurück in den Ukraine-Krieg

Der Ukrainer Ivan Kovbasnyuk ist vom Militär nur freigestellt.

Es gibt viele Exoten bei dieer Ski-WM, aber nicht alle haben so ein trauriges Schicksal wie der Ukrainer Ivan Kovbasnyuk (29) Eigentlich ist er schon ein Dauergast bei Ski-Großereignissen: Zum sechsten Mal in Folge nimmt er an einer WM teil, zusätzlich war er auch bei den letzten beiden Olympischen Spielen am Start. In Courchevel kann er allerdings nur mitfahren, weil er eine militärische Sondergenehmigung erhalten hat. Denn Kovbasnyuk dient eigentlich im Krieg. Nach der Weltmeisterschaft muss er direkt wieder zurück, ...