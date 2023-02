WM: Erster Abfahrtssieg bringt Odermatt gleich Gold

Marco Odermatt macht mit dem "besten Abfahrtslauf meiner Karriere" bei der WM auf einen Schlag die zwei letzten Dinge wett, die ihm noch fehlten.

Jetzt ist er ganz oben angekommen: Der Schweizer Olympia- und Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt hat Sonntag auf einer der ikonischsten WM-Abfahrtsstrecken auf einen Schlag die zwei Dinge erledigt, die ihm in seiner Karriere noch gefehlt haben: Er gewann seine erste Abfahrt und das brachte ihm gleich sein erstes WM-Gold ein.

Hinter Odermatt liegen keine einfachen Tage, zumal er als großer Favorit im Super G gescheitert war - und die Nervosität im Team spürbar war. Doch die Abfahrt glich einem Donnerschlag. "Es war die perfekte Abfahrt", meinte der entthronte Weltmeister Vincent Kriechmayr. Das bestätigte auch Odermatt. "Das war sicher der beste Abfahrtslauf meiner Karriere." Das habe er bereits während der Fahrt gespürt. "Ich konnte bis zuletzt Druck aufbauen und auf Zug bleiben." Im Ziel jubelte er trotz der frühen Nummer 10 schon wie der Sieger. "Als ich den Vorsprung gesehen habe, wusste ich: Das kann reichen."

Die von allen Insidern prognostizierte hauchdünne Entscheidung um die Podiumsplätze blieb aus - Odermatt und sein größter Konkurrent Aleksander Aamodt Kilde fuhren ein Rennen in einer eigenen Liga. "Heute hatte ich keine Chance gegen ihn, daher nehme ich Silber mit einem Lächeln entgegen. Aber ich hoffe, dass ich in zwei Jahren noch einmal diese Chance auf Gold habe", meinte Kilde - die WM-Veranstalter in Saalbach-Hinterglemm werden wohl auch hoffen.

Hinter dem Zweikampf der Speed-Topstars gab es noch ein eigenes Kopf-an-Kopf-Rennen um Rang drei, das der Kanadier Cameron Alexander für sich entschieden hat - 0,04 Sekunden vor Marco Schwarz (4.), 0,27 Sekunden vor Kriechmayr (11.) und 0,39 Sekunden vor Daniel Hemetsberger (14.). Kriechmayr war wie schon die ganze Woche zu fehleranfällig. Mit der Strecke, die wie für ihn geschaffen schien, kam er nie zurecht. Hemetsberger durfte seine erste WM als besondere Erfahrung abhaken. "Es mag komisch klingen, wenn man 14. wird, aber: Ich war heute sehr zufrieden mit meiner Fahrt. Ich bin 39 Hundertstelsekunden hinter Bronze und habe im Schlusshang 44 Hundertstel liegen gelassen, von dem her wäre Bronze möglich gewesen."

Eine Geschichte für sich sind wieder einmal die Kanadier: Die Nachfolger der Crazy Canucks holten in Courchevel nach Super-G-Gold durch James "Jack" Crawford nun auch noch Bronze durch Cameron Alexander. "Es gibt ein Großereignis und sie liefern. Ich weiß auch nicht, wie sie das machen", meinte Odermatt. "Wir pushen uns schon seit langer Zeit und es läuft immer besser. Jack zeigt halt die größte Konstanz von uns allen", so Alexander. "Diese Bronzemedaille bedeutet mir alles." Jetzt fehlt für die nächste Generation der Kanadier nur noch ein Spitzname. "Aber den werden wir auch noch finden."