WM: Schweiz und ihr Superstar ist bereits unter Druck

Marco Odermatt wurde vor der WM mit viel Lob überschüttet. Scheitert er in Frankreich an den Vorschusslorbeeren?

Eigentlich war alles angerichtet für Schweizer Ski-Festspiele: In fast jeder Disziplin stellen die Eidgenossen einen Siegkandidaten bei Damen und Herren und mit Marco Odermatt hat man ja auch noch den potenziellen Topstar im Team. Doch der wurde am Donnerstag zum Sinnbild des missglückten Schweizer Auftakts. Ratlos saß er lange im Zielraum, nachdem er als Vierter sogar neben dem Podium gelandet war. So schlecht war er im ganzen Winter in einem Super G nicht, immerhin hat er ja vier von sechs ...