Ski-WM: Claudia Riegler - eine Salzburgerin ist Saalbachs Konkurrentin

Die frühere Skirennläuferin Claudia Riegler hat trotz ihres Salzburg-Bezugs mit dem französischen WM-Bewerber ganz andere Pläne.

Der Donnerstag, 17. Mai 2018, ist für Claudia Riegler ein ganz besonderer Tag: Es ist ihr zehnter Hochzeitstag mit dem französischen Abfahrts-Olympiasieger Antoine Dénériaz (2006).

Und es kann ein noch speziellerer Abend werden: Wenn sich Courchevel-Méribel gegen Saalbach-Hinterglemm im Kampf um die alpine Ski-WM 2023 durchsetzt. Denn so verschlungen sind oft die Wege im Leben: Die gebürtige Salzburgerin Claudia Riegler, einst selbst Weltcupläuferin, ist das strahlende Gesicht der französischen WM-Bewerbung.

Riegler, Jahrgang 1976, stammt aus Ebenau und trat im Skiweltcup vorwiegend im Slalom an. Vier Rennen konnte sie gewinnen. Allerdings nicht für den ÖSV, sondern für Neuseeland, dem Geburtsland ihrer Mutter.

Riegler absolvierte für die Franzosen in Griechenland sowohl die Präsentation vor dem FIS-Vorstand am Dienstag als auch die Bewerbung vor dem Alpin-Komitee am Mittwoch fast im Solo. Den Ritterschlag dafür hat es schon gegeben. "Danach ist ,Schröcksi' (ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, Anm.) zu mir gekommen und hat gesagt: Madel, das hast gut gemacht."

"Frankreich war immer schon mein Schicksal", sagte Riegler im Vorfeld der Entscheidung zu den SN. Das stimmt: Sie fuhr in ihrer Karriere für Rossignol, gewann ihr erstes Weltcuprennen in Serre Chevalier, ist nun mit Dénériaz verheiratet und lebt mit ihm und ihren zwei Söhnen Tana und Auroha in Annecy, wo auch der Französische Skiverband seinen Sitz hat.

Für diesen arbeitet sie mittlerweile, ihr einstiger Rossignol-Rennsportchef Michel Vion hat sie von Rossignol zum Verband mitgenommen, nachdem er selbst Verbandspräsident geworden war. Normal leitet die Salzburgerin, die immer noch den österreichischen Pass hat, die Marketingagenden für den Verband, derzeit werkt sie aber auf Wunsch von Vion für die WM-Kandidatur Méribel-Courchevel. Ihren Mann hat sie übrigens 2003 in Salzburg kennengelernt, denn Dénériaz fuhr zeit seiner Karriere für - die Salzburger Skimarke Atomic.