Der Salzburger Skibergsteiger zeigte sich im Vertical ausgezeichnet in Form und landete beim Weltcup in Andorra als bester Österreicher in den Top Ten.

Nach seiner überragenden Vorstellung bei der "Mountain Attack" in Saalbach setzte Jakob Herrmann aus Werfenweng auch im Weltcup ein Ausrufezeichen. In Andorra mussten am Sonntag im Vertical in einem Anstieg 720 Höhenmeter überwunden werden. Für Jakob Herrmann ist sein 8. Platz ein überraschendes Ergebnis: normalerweise liegt ihm eher die Disziplin Individual, beim Vertical am Sonntag zeigte er in Andorra diesmal aber eine tolle Performance:

"Ich muss sagen, mir ist es extrem lang super gegangen. Ich habe mir heuer vorgenommen, bis zur Mitte mein Tempo zu gehen und dann wollte ich attackieren, da ich wusste, dass mir das immer wieder flache Gelände liegt. Ich habe meinen Top10-Platz, und heuer überraschenderweise zuerst im Vertical, nicht im Individual. Ich bin super zufrieden."

Zusätzlich gibt es heute für Österreich in der Kategorie der Senioren eine weitere Top10-Platzierung. Der Steirer Armin Höfl, gestern im Individual auf Rang 13, hielt beim Vertical von Anfang an das Tempo der Führenden und erreicht das Ziel auf dem 7. Platz. Weitere Ergebnisse des ÖSV-Nationalteams: Daniel Ganahl aus Vorarlberg wird heute 25., die Oberösterreicher Robert Berger und Christian Hoffmann beenden das Rennen auf Rang 34 und 39. Bei den Junioren schafft es der Kärntner Paul Verbnjak nach seinem gestrigen sensationellen zweiten Platz auch heute wieder aufs Stockerl: er erreicht das Ziel als Dritter. Verbnjaks Junior-Teamkollegen Andreas Mayer aus Tirol gelingt heute der 11. Rang.



Etwas mehr als eine Minute fehlte Jakob Herrmann am Samstag beim Individual-Bewerb auf einen Top-10-Platz. Allerdings konnte der Werfenwenger im engen Kampf um Platz elf den Schweizer Martin Anthamatten um zweieinhalb Sekunden distanzieren. Der Steirer Armin Höfl landete als zweitbester Österreicher auf Rang 13.

Österreichische Damen standen in Andorra nicht am Start, da die Neukirchnerin Sarah Dreier verletzt fehlte. Bei den Junioren lag der Kärntner Paul Verbnjak zeitweise sogar in Führung, fiel dann aber wieder zurück und rettete noch Platz zwei.

Die nächsten Highlights der Skibergsteiger folgen schon demnächst: Bei der Erztrophy in Bischofshofen/Mühlbach startet am kommenden Wochenende (31. Jänner/2. Februar) der Alpencup. Eine Woche (7. bis 9. Februar) später gastiert der Weltcup beim Jennerstier im benachbarten Berchtesgaden.