Skibergsteigen: Eine Lungauerin auf der Überholspur

Corinna Bayr aus St. Michael ist leidenschaftliche Skitourengeherin. Über ihre Ziele und den bevorstehenden Preberlauf spricht sie im LN-Interview.

Mit 24 Jahren ist sie die schnellste Skitourenläuferin im Lungau. Während sie leichtfüßig in Richtung Speiereck marschiert, versucht der weniger leichtfüßige Reporter, seine Fragen so zu stellen, dass die Antworten möglichst lange ausfallen und mehr Zeit zum Atmen bleibt. Dankenswerterweise hat die Volksschullehrerin aber trotz Kälte nichts dagegen, ein gemütliches Tempo anzuschlagen: "Das macht mir nichts, Grundlagentraining ist auch wichtig", erklärt sie und stellt sich schnell als sympathische Gesprächspartnerin heraus.

Redaktion: Wann hast du mit Skitourengehen begonnen?

Corinna Bayr: Das war vor vier Jahren. Ich war sofort begeistert und das Pensum ist relativ schnell mehr geworden.

Wie ist es dazu gekommen?

Ich war schon immer sehr sportlich, vor allem im Ausdauerbereich. Das haben mir meine Eltern in die Wiege gelegt. Ich habe in St. Michael und Spittal Fußball gespielt. Danach bin ich gelaufen, auch Halbmarathons. Und dann entdeckte ich Skitourengehen.

Was fasziniert dich daran?

Ich liebe die Berge und die Natur, gehe gerne an meine Grenzen. Es lässt sich mit Skitouren super verbinden. Ich kann abschalten und den Alltag im Tal lassen. Das Gefühl, wenn ich gesund am Gipfel stehen darf, Freiheit und Leichtigkeit sind unbeschreiblich. Ich mache jedes Mal aus Dankbarkeit ein "Kreuzerl".

Seit wann gehst du Rennen?

Heuer ist das erste Jahr. Harald Sagmeister hat mich gefragt, ob ich Teil des Sportfex Mountain Teams sein möchte. Das Sportwerk in Mariapfarr hat mir einen Trainingsplan erstellt. Da hab ich mir gedacht, ja, das probiere ich.

Und wie läuft es bisher?

Gut! In Zauchensee hab ich den Damenbewerb auf der Kurzstrecke gewonnen. Am Fanningberg bin ich Zweite geworden.

Wie ist der Plan für die Zukunft?

Mir ist in erster Linie wichtig, dass es mir Spaß macht. Beim Preberlauf am 11. März bin ich zum ersten Mal dabei. Wenn alles passt, werde ich nächstes Jahr bei der Mountain Attack starten.

Wie oft trainierst du dafür?

In der Woche fünf Mal Ausdauer und zwei Mal Kraft. Heuer machte ich schon über 40 Skitouren. Meistens auf meinem Lieblingsberg, dem Speiereck. Jetzt auch am Preber, um mich für den Preberlauf einzustimmen.

Ist eine Karriere als "Skibergsteigerin" vorstellbar?

Eher nicht. Den Lebensunterhalt damit zu verdienen, ist nur für wenige möglich. Der zeitliche und finanzielle Aufwand auf dem Weg zum Profi ist enorm. Allein meine Tourenskier kosten im Normalfall über 900 Euro. Die schlafen jede Nacht bei mir im Zimmer. Ohne Unterstützung von Familie, Freunden und Sponsoren wäre das nicht möglich.

(SN)