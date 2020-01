Der Salzburger Skibergsteiger landete beim Weltcup in Andorra als bester Österreicher auf Platz elf.

Etwas mehr als eine Minute fehlte Jakob Herrmann am Samstag beim Individual-Bewerb des Skibergsteig-Weltcups in Andorra auf einen Top-10-Platz. Allerdings konnte der Werfenwenger im engen Kampf um Platz elf den Schweizer Martin Anthamatten um zweieinhalb Sekunden distanzieren. Der Steirer Armin Höfl landete als zweitbester Österreicher auf Rang 13.

Österreichische Damen standen in Andorra nicht am Start, da die Neukirchnerin Sarah Dreier verletzt fehlte. Bei den Junioren lag der Kärntner Paul Verbnjak zeitweise sogar in Führung, fiel dann aber wieder zurück und rettete noch Platz zwei.

Eine weitere Chance auf wertvolle Weltcuppunkte haben Österreichs Skibergsteiger noch am Sonntag beim Vertical-Rennen in Andorra.