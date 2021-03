Skibergsteigen: Jubel um Paul Verbnjak und Sarah Dreier

Jubelstimmung bei Österreichs Skibergsteigern: Beim Weltcupfinale in Madonna di Campiglio krönte sich der Kärntner Paul Verbnjak zum Gesamtsieger im Vertical. Die Salzburgerin Sarah Dreier schaffte nach langer Krankheitspause ihr bestes Weltcupergebnis.

In der heurigen Saison reiht sich ein großer Erfolg für das ÖSV-Nationalteam im Skibergsteigen an den anderen. Der 20-jährige Kärntner Paul Verbnjak gewann das U20-Verticalrennen am Freitag in Madonna di Campiglio und holte damit den Weltcup-Gesamtsieg in dieser Disziplin - es ist der erste Gesamtsieg überhaupt für Österreich. Der Doppelweltmeister hat heuer sämtliche Rennen im Vertical gewonnen.

Rang vier für Sarah Dreier war die Sensation im Vertical-Rennen der Frauen. Die Lehrerin aus Neukirchen schaffte damit ihr bestes Resultat überhaupt im Weltcup. Nach einem siebten Rang im Dezember in Ponte di Legno warf sie eine Covid-19-Infektion aus der Bahn. In Madonna kehrte sie um so eindrucksvoller auf den Berg zurück.