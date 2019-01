Beim spektakulären Auftakt zum Skibergsteiger-Weltcup überraschte der Vorarlberger Daniel Zugg mit dem Finaleinzug im Sprint.

70 Höhenmeter sind nicht viel für einen Sportler. Es sei denn, sie sind auf gerade einmal 640 Meter Distanz verteilt. Diese Distanz bewältigte beim Sprint-Weltcup der Skibergsteiger in Bischofshofen am Freitagabend der Italiener Robert Antonioli am besten. Er siegte im Schatten der Paul-Außerleitner-Schanze nicht zuletzt dank waghalsiger Überholmanöver auf der extrem steilen Abfahrt über den Aufsprunghügel.

Anzeige

Die große Überraschung war aber, dass ein Österreicher das Finale erreichte. Die Kurzdistanz war bislang noch nicht die Domäne der ÖSV-Athleten. Der Vorarlberger Daniel Zugg war überglücklich über Rang sechs: "Das ist mehr als ich mir erhofft hatte. Vorne in der Weltspitze dabei, darauf kann ich aufbauen. Am Ende ist mir die Kraft ausgegangen." Immerhin waren ein Qualifikationslauf, Viertelfinale, Halbfinale und Finale zu bestreiten. Die Oberschenkel brannten nach dem steilen Anstieg inklusive einer Tragepassage hinauf zur Schanze und die ruppige Abfahrt hinab.

Schon früher kam das Aus für den Bischofshofener Lokalmatador Alexander Brandner (Rang 25), der aber trotzdem strahlte: "Gleich zum Auftakt in den Punkterängen, und daheim vor vielen Freunden und Fans war es ganz besonders."

Brandner blieb sogar vor dem bayerischen Shootingstar der Szene, Toni Palzer. Dessen Aus im Viertelfinale war leicht erklärt: "Mir ist ein Konkurrent auf die Felle gestiegen." Es geht beim Skibergsteigen eben Mann gegen Mann, so wie auch im Individualrennen morgen, Sonntag (9). Dort will Palzer auftrumpfen, einer der Herausforderer ist Jakob Herrmann. Der Werfenwenger hat die Erztrophy an gleicher Stelle im Vorjahr gewonnen.