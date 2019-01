Die Weltcupbewerbe in Bischofshofen nächste Woche werden ein Meilenstein für den heimischen Skibergsteiger-Sport. Die enormen Schneemengen lassen die Veranstalter kalt - eine Absage ist kein Thema.

Während anderswo Rennen abgesagt werden müssen (Damen-Alpinweltcup in St. Anton), blicken die Veranstalter in Bischofshofen zuversichtlich auf ihr Rennwochenende von 18. bis 20. Jänner. Mehr noch, Organisations-Chef Thomas Wallner sagt: "Noch nie war es für Zuschauer so leicht, zu einem Skibergsteiger-Weltcup zu kommen." Der Sprint am Freitag (18. 1.) findet im Skisprungstadion unterhalb der Paul-Außerleitner-Schanze statt. Ein hautnahes Wettkampferlebnis ist garantiert, wenn die Athleten den steilen Aufsprunghügel hinauf- und danach wieder herabfahren.

"Unsere Wettkämpfer sind Sportler zum Angreifen", betont Wallner, selbst lange auf höchstem Niveau im Skibergsteigen unterwegs. Fachsimpeln ist erlaubt, sobald die Sportler wieder bei Atem sind. Und das bei freiem Eintritt.

Der Samstag steht unter dem Motto "Hobbysportler trifft Profi". Das Vertical (Höhendifferenz 586 Meter) zählt nicht zum Weltcup, Freizeitathleten dürfen beim Start zum Anstieg im Rahmen der Alpencup-Trophy ebenfalls Stadion-Atmosphäre schnuppern.

Das Highlight ist der Individual-Bewerb am Sonntag. Sollte die Lawinengefahr beim Arthurhaus zu groß sein, sind die Macher gewappnet: "Wir haben fünf verschiedene Streckenvarianten, auf die wir in diesem Fall zurückgreifen können", sagt Hannes Laner vom Skiclub Bischofshofen. In 15 Jahren Erztrophy haben die Pongauer alles schon erlebt, Thomas Wallner sagt: "Unsere Erfahrung war ein wichtiges Kriterium beim Zuschlag durch den Weltverband ISMF." 20 Mann im OK und 300 Helfer werden jedenfalls voll gefordert sein.

Zeitplan Skibergsteiger-Weltcup