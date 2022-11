Skibergsteiger Jakob Herrmann verlässt die Weltcup-Bühne

Der Salzburger Skibergsteiger Jakob Herrmann gab am Mittwoch seinen Rücktritt aus dem ÖSV-Nationalteam bekannt. Der 35-Jährige wird weiterhin bei Grand-Course-Rennen an den Start gehen, will sich aber primär auf sein Studium konzentrieren.

Der Werfenwenger, im trat bereits mit 19 Jahren erstmals bei einem nationalen Skibergsteigerrennen an. 2010 folgte das Debüt im Nationalteam bei den Weltmeisterschaften in Andorra. Seine besten Resultate erzielte der Individualspezialist in den vergangenen fünf Jahren. So holte er 2017 den zweiten Platz beim Weltcup in Mondole sowie den dritten Platz in Val d'Aran. 2020 folgte der Sieg bei der Mountain Attack. Den krönenden Schlusspunkt setzte er mit einem Sieg beim längsten Grand-Course-Rennen, der Patrouille de Glacier in der Schweiz.



Jakob Herrmann sagte: "Es war eine tolle Reise und ich darf auf viele großartige und emotionale Momente mit dem Team zurückblicken. Es gibt sicherlich Vieles, das ich vermissen werden, aber ich habe in den vergangenen Wochen gespürt, dass es Zeit für einen neuen Lebensabschnitt ist. Ich habe sportlich sowie beruflich noch viele Ziele und Ideen. Jetzt freue ich mich aber erst einmal darauf, jeden Tag glücklich und zufrieden mit meiner Frau genießen zu dürfen."





Kein Freund des Trends zu Stadionrennen

Als die Skibergsteiger-Sparte 2015 in den ÖSV integriert wurde, war Herrmann in vorderster Reihe mit dabei. Er sah auch die Chancen, die sich aufgrund der Olympianominierung der Sportart ab 2026 ergeben. Aber ihm war immer auch wichtig, dass sich das Skibergsteigen nicht zu sehr von seinen Wurzeln entfernt. Dem Trend zu Stadionformaten und Pistenrennen konnte der Werfenwenger nie viel abgewinnen. Entsprechend enttäuscht war der Langstreckenspezialist auch über die Entscheidung des IOC, die Königsdisziplin, das Individual sowie das Vertical nicht in die Olympischen Spiele 2026 zu integrieren und stattdessen Sprint und Mixed Team Bewerben den Vorzug zu geben. Training und Wettkampf in der freien Natur waren stets seine Steckenpferde und so verwundert es auch kaum, dass er seinen jungen Kollegen den Rat mit auf den Weg gibt, jede freie Minute ebenda zu nutzen.



Bei Mountain Attack weiter am Start

Bei Grand-Course-Rennen und auch bei der Mountain Attack in Saalbach-Hinterglemm will Jakob Herrmann weiter am Start stehen und im Sommer wird man den begeisterten Trailrunner ebenfalls im Wettkampfmodus erleben. Vor allem aber will der Salzburger seine jahrelange Erfahrung im Sport mit seiner zweiten großen Leidenschaft, dem Kochen und Backen, unter einen Hut bringen. Am meisten genießen wird Jakob Herrmann vermutlich aber die gemeinsame Zeit mit seiner Frau Andrea.