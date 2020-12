Skibergsteiger Toni Palzer wird Radprofi

Einen ungewöhnlichen Umstieg nimmt der bayerische Skibergsteiger Toni Palzer vor. Der Vizeweltmeister aus Ramsau bei Berchtesgaden wird Radprofi bei Bora-hansgrohe.

Die bevorstehende Wintersaison wird der 27-Jährige noch auf Skiern bestreiten und sich damit wieder spannende Duelle unter anderem mit dem Werfenwenger Jakob Herrmann liefern. Ab April wird er dann aufs Rad steigen und für das Team Bora-hansgrohe in der UCI World Tour an den Start gehen. Einer seiner Teamkollegen dort wird der Oberösterreicher Felix Großschartner sein, der heuer mit Platz neun bei der Vuelta aufzeigte.

Palzer hat im Sommersport auch schon als Bergläufer geglänzt und erst heurigen Sommer mit einer Watzmann-Überquerung in 2:47 Stunden für Aufsehen gesorgt. Bergsteiger veranschlagen zwei Tage für diese Tour.



"So eine Entscheidung trifft man nicht alle Tage und ich habe nicht nur eine Nacht, sondern in diesem Herbst viele Nächte darüber geschlafen", sagte Red-Bull-Sportler Palzer. "In den vergangenen Jahren habe ich viele Einheiten auf dem Rennrad trainiert und auch das ein oder andere Radrennen absolviert. Nicht nur zur Vorbereitung auf meine Saison im Skibergsteigen, sondern weil es mir einfach richtig viel Spaß macht, auf dem Rad zu sitzen. In meinem Umfeld habe ich schon manchmal gewitzelt: ,Passt auf, eines Tages werde ich noch Radprofi'."

Ihm sei bewusst, dass die guten physischen Voraussetzungen allein nicht reichen: "Ich muss noch vieles auf dem Rad und im Peloton lernen", erklärte der Ramsauer. Ralph Denk, Team Manager BORA-hansgrohe sagt: "Es mag nach einem gewagten Unterfangen aussehen und ein gewisses Risiko ist sicher dabei, aber wir verfolgen Toni schon länger und sind von seinen körperlichen Voraussetzungen überzeugt."

Er verwies auf die Beispiele Primoz Roglic (Tour-de-France-Zweiter 2020 und ehemaliger Skispringer) und Michael Woods (Etappensieger bei der Vuelta 2020 und früher Mittelstreckenläufer).



Vorerst ist Palzer aber noch ganz auf das Skibergsteigen fokussiert, wo er bei Rennen wie der Saalbacher Mountain Attack oder der Erztrophy in Mühlbach/Hkg. auch in Salzburg oft beeindruckte: "Ich bin hochmotiviert diesen Winter noch einmal richtig anzugreifen. Eine Medaille bei der WM in Andorra Ende Februar wäre natürlich ein krönender Abschluss meiner Karriere im Skibergsteigen."

Quelle: SN