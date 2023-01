Skifliegen: Triumphe und Tragödien am Kulm

Österreichs größte Skisprungschanze schrieb in 70 Jahren Geschichte und Geschichten.

Wer am Kulm in Bad Mitterndorf oben auf dem Zitterbalken sitzt, muss erstens schwindelfrei sein und sollte zweitens gut sehen können. Aber auch dann sind die Fans im Schanzenauslauf nur als kleine Punkte zu erkennen. Exakt 367 Meter - das entspricht einer Länge von vier Fußballfeldern - liegen zwischen dem höchsten Punkt am Kulm (Anlauflänge 123 m) und dem Schanzenrekord, aufgestellt vom Slowenen Peter Prevc (244 m). Wer einmal einen persönlichen Eindruck von Österreichs größter Schanze sammeln durfte, kommt aus dem Staunen nicht heraus, sobald sich die tollkühnen Athleten in die Tiefe stürzen.

Seit mehr als 70 Jahren wird am Kulm geflogen. Entsprechend viel Geschichte und viele Geschichten hat die im steirischen Tauplitz in der Marktgemeinde Bad Mitterndorf gelegene Skiflugschanze geschrieben. Den Anfang machten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs einige Enthusiasten um Hubert Neuper senior, den Vater des späteren Weltcupsiegers und WM-Organisators Hupo Neuper junior, die am Kulmkogel eine Schanze errichteten. Die erste Sprungkonkurrenz fand 1950 vor 10.000 Zuschauern statt. Schon damals wurden Weiten knapp über 100 Meter erzielt. Später war der Kulm auch für Weltrekordflüge geeignet, etwa 1986, als ÖSV-Adler Andreas Felder 191 Meter weit flog. Der Finne Janne Ahonen knackte 1996 als erster Athlet die 200-Meter-Marke, seit 2016 gilt Peter Prevcs 244-Meter-Flug als Bestmarke.

Dazwischen gab es zahlreiche sportliche Meilensteine und persönliche Schicksale, die mit dem Kulm eng in Verbindung stehen. Andreas Goldberger feierte mit dem Gewinn der Skiflug-Heim-WM 1996 seinen emotional größten Karriereerfolg und versetzte ganz Österreich in ein "Goldi-Fieber". Für Thomas Morgenstern war ein Sturz 2014 der Anfang vom Ende seiner glanzvollen Skisprung-Laufbahn. Er hat sich von seinen schweren Verletzungen (Schädel-Hirn-Trauma, Lungenquetschung) bald wieder erholt, Lukas Müller hingegen sitzt seit einem Sturz beim Einfliegen für die WM 2016 mit einer inkompletten Querschnittlähmung im Rollstuhl. Dasselbe Schicksal ereilte in früheren Skisprung-Tagen den Finnen Pekka Salo, der 1962 folgenschwer zu Sturz kam.

Bemerkenswert ist die Geschichte von Daniela Iraschko-Stolz, die im Jahr 2003 als damals furchtlose 19-Jährige Vorspringerin war und 200 Meter weit flog. Bis heute ist das (inoffizieller) Weltrekord bei den Frauen. Auch den ältesten Sieger eines Weltcup-Skifliegens brachte der Kulm hervor: 2014 gewann der "ewige" Japaner Noriaki Kasai mit 41 Jahren.

Am kommenden Wochenende wird der Kulm neue Geschichten schreiben. Der Springerzirkus gastiert nach einer längeren Pause wieder zu einem Skiflug-Weltcup in Bad Mitterndorf. ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl schickt in der Qualifikation am Freitag (13 Uhr) ein 13 Mann starkes Team ins Rennen. Die nationale Gruppe, die zusätzlich zur Nationalmannschaft mit Stefan Kraft an der Spitze aufgeboten wird, hat nur eine Aufgabe: sich an die Riesenschanze auch im Hinblick auf das nächste Großereignis langsam heranzutasten.

Denn am Kulm findet im Jänner 2024 wieder eine Skiflug-Weltmeisterschaft statt, die sechste nach 1975, 1986, 1996, 2006 und 2016. Bad Mitterndorf hat die Titelkämpfe von Harrachov übernommen. Es gebe technische Probleme an der Schanze, hieß es aus Tschechien. Fotos zeigen, dass die Anlage in Harrachov langsam zu verfallen droht. Neben dem Kulm verbleiben weltweit damit nur mehr Planica, Vikersund und Oberstdorf als nutzbare Skiflugschanzen.