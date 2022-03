Skiflug-WM-Bronze für Kraft - Titel an Norweger Lindvik

Weltrekordhalter Stefan Kraft hat bei der Skiflug-WM wie 2016 die Bronzemedaille erobert. Der Salzburger musste am Samstag in Vikersund im Finale noch den Slowenen Timi Zajc auf Platz zwei vorbeilassen. Gold ging nach vier Durchgängen mit fast zehn Punkten Vorsprung an den Norweger Marius Lindvik. Der 23-Jährige hatte vor wenigen Wochen auch schon Großschanzen-Olympiagold gewonnen.

