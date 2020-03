Skiflug-WM in Planica laut FIS wie geplant

Die Skiflug-WM in Planica soll wie geplant vom 17. bis 22. März über die Bühne gehen. Das gab der Internationale Ski-Verband (FIS) am Freitag nach einer einstimmigen Abstimmung seines Councils über die Fortsetzung der Vorbereitungsarbeiten in Slowenien bekannt.

Für Slowenien bestünden wegen der Coronavirus-Ausbruchs keine Reisebeschränkungen, dementsprechend stehe der Durchführung zum aktuellen Zeitpunkt nichts im Wege, hieß es weiters. Außerdem hätten die Veranstalter in Planica bereits eine Serie von Schutzmaßnahmen zur Risikominimierung für alle Teilnehmer getroffen. Quelle: APA