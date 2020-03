Die wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagte Skiflug-WM in Planica soll in der zweiten Dezember-Hälfte nachgeholt werden. Das gaben die slowenischen Organisatoren am Dienstag ohne Nennung des genauen Termins bekannt.

SN/APA (AFP)/JURE MAKOVEC Die WM soll im Dezember nachgeholt werden