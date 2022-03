Skiflug-WM: Kraft hält Medaillenkurs

Die Skiflug-Weltmeisterschaft in Vikersund hat für ÖSV-Adler Stefan Kraft verheißungsvoll begonnen: Der Salzburger liegt nach Tag eins auf dem überdimensionierten Bakken in Norwegen nach Flügen auf 225,5 und 230 Meter auf dem zweiten Zwischenrang, 6,5 Punkte hinter Marius Lindvik (NOR). Kraft hält damit den Medaillenkurs, den er bereits in den Trainings und in der Qualifikation eingeschlagen hat. Am Samstag (16.30 Uhr) fällt in weiteren zwei Durchgängen die Entscheidung.

"Vor allem mein zweiter Flug war richtig gut. Da hat ...