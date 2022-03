Skiflug-WM: Stefan Kraft bleibt ein Medaillengarant

Der Salzburger eroberte bei der Skiflug-WM in Vikersund Bronze - es war seine bereits 15. WM-Medaille! Im Teambewerb blieb nur Blech. Und auch der Weltrekord von 253,5 m war außer Reichweite.

Seinem Ruf als Wettkampftyp ist Stefan Kraft bei der Skiflug-WM auf dem riesigen Vikersundbakken in Norwegen einmal mehr gerecht geworden: Der 28-jährige Salzburger gewann am Samstag im Einzelbewerb die Bronzemedaille. Dasselbe Ergebnis hatte Kraft auch bei der Heim-Skiflug-WM 2016 am Kulm erreicht.

Es war damals der Beginn einer eindrucksvollen Medaillenserie, die in dieser Saison mit Olympiagold ihren vorläufigen Höhepunkt erlebt hat. In Krafts überquellendem Trophäenschrank daheim in Oberalm hängen darüber hinaus zwölf Medaillen von nordischen Weltmeisterschaften, drei davon ...