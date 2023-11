Skilanglauf: Teresa Stadlober bangt um Saisonstart

Eine gute Woche vor dem Weltcupauftakt im Skilanglauf am 25. und 26. November in Ruka ist das Antreten von Teresa Stadlober nicht gesichert. Die Olympiadritte von Peking 2022 musste vom Schneetraining in Davos verkühlt abreisen. Je nach dem Steigerungspotenzial im Wochenverlauf werde mit dem neuen ÖSV-Chefcoach Falk Göpfert die Entscheidung fallen, ob sie zum Saisonstart nach Finnland fliege, sagt Stadlober. Die 30-Jährige ist freilich zuversichtlich: "Ich bin guter Dinge, aber wir müssen schauen, ob es Sinn hat." Sollte sie nächsten Dienstag nach Ruka reisen, müsse aber klar sein, dass die Auswirkungen der heuer erfolgten Trainingsumstellung noch nicht da sind. "Mein Herbst war ein bisschen durchwachsen, weil ich zwei Mal in kürzester Zeit krank geworden bin", wies Stadlober auch auf eine starke Verkühlung Mitte Oktober hin. Davor sei ihr Training aber sehr gut gewesen.

Dieses lief erstmals nicht mit ihrem Vater Alois Stadlober ab, er wurde von Göpfert als Coach der Distanzspezialistin abgelöst. Die Athletin selbst will da nichts hineininterpretieren: "Man braucht neue Inputs, die hat Falk gebracht. Das passt für mich und damit ist auch der Papa happy."