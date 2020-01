Skilegende Maier als Vorläufer bei Charity in Flachau

Traditionell mit der "Star Challenge" am Vorabend beginnt auch 2020 das Programm zum Flutlicht-Weltcupslalom der Damen am Dienstag in Flachau. Bei diesem Charity Event wird diesmal Skilegende Hermann Maier den Vorläufer geben. Mit dabei sind auch die Ex-Ski-Asse Frida Hansdotter und Michaela Kirchgasser sowie Society Promis wie Marc Pircher oder Dorian Steidl.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Maier wagt sich wieder auf die Piste