Ex-Weltmeister Severin Freund hat es nicht ins deutsche Skispringer-Aufgebot für die WM in Seefeld (20. Februar bis 3. März) geschafft. Das bestätigte DSV-Cheftrainer Werner Schuster am Mittwoch. Der WM-Goldmedaillengewinner von 2015 laboriert nach zwei Kreuzbandrissen nach wie vor an Knieproblemen. Seit dem Neujahrsspringen in Garmisch (41. Platz) gehörte er nicht mehr zum Weltcup-Aufgebot.

SN/APA (dpa)/Angelika Warmuth Severin Freund nicht im deutschen Aufgebot