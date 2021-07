Bischofshofener musste sich in Wisla nur Lokalmatador Jakub Wolny geschlagen geben.

Jan Hörl hat am Samstag beim Auftakt des Sommer-Grand-Prix im Skispringen in Wisla (Polen) den zweiten Platz belegt. Der Bischofshofener kam mit Sprüngen auf 130,5 und 125 m auf 260,8 Zähler. Der Sieg ging mit 261,2 Punkten an Lokalmatador Jakub Wolny, Dritter wurde dessen Landsmann Dawid Kubacki (257,7).

"Ich bin megahappy mit dem zweiten Platz. Dafür trainiert man den ganzen Sommer. Das ist eine schöne Bestätigung dafür, dass der Weg im Training stimmt. Da sind immer schon sehr gute Sprünge dabei. Umso besser, wenn es dann auch im Wettkampf funktioniert", freute sich Hörl. Markus Schiffner verpasste als Vierter nur knapp den Sprung aufs Stockerl. Maximilian Steiner wurde Elfter, Ulrich Wohlgenannt Zwölfter und Manuel Fettner 18.

Bei den Frauen landete die Vorarlbergerin Eva Pinkelnig als beste Österreicherin auf dem vierten Platz. Nach Sprüngen auf 116 und 125 m fehlten ihr mit 211,2 nur 1,6 Punkten auf die drittplatzierte Japanerin Mozomi Maruyama (212,8). Die Slowenin Urska Bogataj (227,9) gewann vor Vize-Weltmeisterin Sara Takanashi (JPN/225,6). Die junge Saalfeldenerin Marita Kramer wurde unmittelbar vor Dauerbrennerin Daniela Iraschko-Stolz Achte.